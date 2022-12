Euroleague, Kaunas ospiterà le prossime Final Four. Nel 2024 toccherà a Berlino

BARCELLONA (SPAGNA) - Le prossime due edizioni delle Final Four di Eurolega di basket saranno ospitate da Kaunas (2023) e Berlino (2024). La fase finale della massima competizione per club si svolgerà dal 19 maggio al 21 maggio, per la prima volta in Lituania nella storia della competizione: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Kaunas nell'elenco delle città che ospiteranno una Final Four di Eurolega", ha commentato il presidente di Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga. "In soli sei mesi, le migliori squadre europee si giocheranno la corona davanti a un pubblico tra i più appassionati, dato che la Lituania è sinonimo di basket", ha sottolineato l'ex ala piccola, tra le altre, di Trieste, Olimpia Milano e Virtus Roma. Per Berlino si tratta invece della terza volta: la capitale tedesca fu il teatro del trionfo del Panathinaikos nel 2009 e del Cska Mosca nel 2016.