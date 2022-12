Eurolega, Olimpia Milano che rimonta: Monaco piegato 79-71

MILANO - Dopo una vittoria corroborante , che aveva interrotto la serie da incubo di nove sconfitte consecutive, torna a vincere in Eurolega l'Olimpia Milano, che vince in rimonta contro il lanciatissimo Monaco. Successo pesante per l'Armani Jeans, guidato oggi in panchina da Mario Fioretti, che aveva preso il posto dell'influenzato Ettore Messina.

Dopo il crollo la rimonta, così rinasce Milano

Assente in panchina Ettore Messina, vittima dell'influenza e sostituito da Mario Fioretti, sembra andare in scena il solito copione: dopo un primo quarto chiuso avanti 24-21, l'Olimpia si perde completamente, arrivando all'intervallo lungo addirittura sotto per 47-34. Terzo quarto di puro orgoglio, vinto da Milano con due punti di vantaggio. Poi il "miracolo" con un clamoroso parziale di 28-9, che vale una rimonta inimmaginabile e una vittoria in rimonta da ricordare. Baron, autore di 23 punti, e Ricci, 11 punti ma tutti pesantissimi, mandano in estasi il Forum per il primo successo casalingo dell'AJ Armani.