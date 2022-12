Eurolega, la Virtus Bologna torna a vincere: Fenerbahce battuto in rimonta

BOLOGNA - PalaDozza in delirio per la vittoria più bella e sofferta in questa Eurolega per la Virtus Bologna. Le V Nere di coach Scariolo battono 92-88 il Fenerbahce dopo un match tiratissimo e tornano a vincere dopo la scoppola rimediata dal Baskonia. Partita combattuta fino all'ultimo secondo, contro un Motley scatenato, miglior marcatore con 26 punti. Gli emiliani però si "accontentano" della buona vena di Belinelli, che insieme a Jaiteh e Mannion firma il settimo successo stagionale in Europa della Virtus.