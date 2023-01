BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo il ko in campionato con l'Olimpia Milano, costato l'aggancio in vetta alla Serie A, la Virtus Bologna reagisce subito andando a centrare una grande impresa in Eurolega. Le V Nere di Scariolo sbancano il Palau Blaugrana, superando la capolista Barcellona 83-75 e tornando in corsa per un posto ai play off dopo un avvio di competizione altalenante. Grande protagonista per gli emiliani Lundberg, che mette 20 punti a referto, seguito da Ojeleye, che ne realizza 14.