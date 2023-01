Eurolega, Olimpia Milano travolta dall'Olympiacos 82-66

ATENE (Grecia) - Dopo tre vittorie consecutive si ferma la serie positiva dell'Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Messina, che aveva appena agguantato la Virtus Bologna in vetta alla classifica di Serie A, cede di schianto ad Atene, travolta dall'Olympiacos 82-66.

Percentuali bassissime e un arbitraggio rivedibile

Brutta prestazione dell'Olimpia, che viaggia per tutto il match su percentuali bassissime, che non le lasciano scampo. Pesa comunque in parte anche un arbitraggio rivedibile e il tecnico a Messina, che propbabilmente è una delle chiavi di volta del match.