Eurolega, l'Olimpia sprofonda a Berlino. Virtus piegata dallo Zalgiris

Dopo tre successi di fila, secondo ko consecutivo per l'AJ di Messina, mai davvero in partita contro l'Alba. Ancora una sconfitta anche per le V Nere di Scariolo, beffate in casa dal Kaunas. Vittoria di prestigio per Brescia in Eurocup