Eurolega, la Virtus Bologna torna a vincere: Panathinaikos domato 74-64

BOLOGNA - Dopo due sconfitte consecutive con Olympiacos e Zalgiris Kaunas, la Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega , superando il Panathinaikos al PalaDozza per 74-64.

Terzo quarto da brividi, ma vittoria meritata per la Segafredo

Le V Nere di Scariolo dominano in lungo e in largo contro gli ateniesi, ma la battuta a vuoto nel terzo quarto poteva costare cara, avendo riportato in partita un Panathinaikos che pareva ormai annichilito. Shengelia miglior marcatore per Bologna, ma a risultare decisivo è anche e soprattutto Cordinier, uscito alla grande nella fase calda del match. Decisivo anche il contributo di Bako e del solito Teodosic per un successo che risolleva morale e classifica degli emiliani.