MONACO DI BAVIERA (Germania) - Ancora una sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega. Le V Nere di coach Scariolo si arrendono al Bayern, che si impone per 91-84. Match dominato e condotto dall'inizio alla fine da parte dei tedeschi, sempre avanti dal primo all'ultimo quarto. Un ko che non compromette nulla, ma che mette a rischio la qualificazione della Segafredo per i playoff.