Eurolega, l'Olimpia Milano sorride ancora: battuta anche la Stella Rossa

MILANO - Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per l 'Olimpia Milano , che si impone per 74-68 sulla Stella Rossa , già battuta lunedì dalla Virtus Bologna.

Avvio devastante dell'Armani: +13 all'intervallo lungo

Primo tempo irresistibile della squadra di coach Messina, che prende subito di petto la Stella Rossa, arrivando all'intervallo lungo con un eloquente +13, frutto degli 8 punti a testa di Baron, Davies e Luwawu. Bentil, con 11 punti tiene a galla i serbi.

Ripresa incerta dell'Olimpia, che chiude comunque a +6

L'avvio di ripresa è di marca Stella Rossa con gli slavi che si giocano il tutto per tutto per tornare in partita: l'Olimpia però resiste e pur cedendo sul parziale per 14-17, si presenta alla frazione finale sul +10. Nell'ultimo quarto, solito crollo per la squadra di Messina, un difetto che più volte si era già evidenziato: la Stella Rossa accorcia ulteriormente le distanze e torna in partita, con l'Armani che si impone con un comunque confortante +6.