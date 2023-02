LIONE (Francia) - Nella 23ª giornata di Eurolega splendida e pesantissima vittoria per la Virtus Bologna. Dopo il successo di martedì sulla Stella Rossa, le V Nere di coach Scariolo passano anche in casa dell' ASVEL Villeurbanne per 64-77, avvicinandosi ulteriormente alla zona play-off.