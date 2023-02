Eurolega, orgoglio Olimpia: Panathinaikos piegato 78-76

MILANO - Dopo il clamoroso flop alle Final Eight di Coppa Italia, rialza la testa in Eurolega l'Olimpia Milano, che torna alla vittoria, superando al Forum i greci del Panathinaikos per 78-76, scavalcando in classifica proprio gli ellenici, che continuano a sognare Pozzecco coach, con lo score di 9-15, che vale l'aggancio al Bayern.