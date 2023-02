Eurolega, la Virtus Bologna torna a vincere: Baskonia piegato per 88-83

BOLOGNA - Torna l' Eurolega al PalaDozza e la Virtus Bologna fa festa, riprendendo il cammino europeo grazie al successo per 88-83 sul Baskonia e restando in corsa, in ottica post season, per un posto al sole anche nella prossima stagione.

Vittoria meritata, ma differenza punti da rivedere

La squadra di coach Scariolo trova una vittoria bella e meritata, costruita in progressione dopo un primo quarto lasciato ai baschi per 16-19. I successivi parziali, vedono però le V Nere chiudere avanti per 28-22, in un secondo quarto alla fine decisivo, e per 24-21 nella terza frazione. Un vantaggio risultato decisivo nonostante l'ultimo quarto chiuso per 20-21 a favore degli spagnoli. Decisivi alla fine i 17 punti del top scorer Teodosic, che tiene aperta la porta per i play-off, anche se una miglior differenza punti avrebbe potuto mettere più al sicuro la corsa della Segafredo verso il passaggio alla fase finale del torneo.