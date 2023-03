Eurolega, impresa Olimpia con l'Olympiacos. Virtus Bologna travolta in Turchia

MILANO - Pazzesca impresa dell'Olimpia Milano, che al Forum schianta la capolista Olympiacos per 83-62 e si rilancia in classifica. Splendida e senza ombre la prestazione dei ragazzi di Messina, che dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, accelerano inesorabilmente nella seconda parte del match, travolgendo letteralmente i greci, affondati dalle super prestazioni di Baron, 18 punti, e Melli, con 10 devastanti canestri. L'AJ torna a sperare in un posticino ai play off dopo un lungo periodo di crisi.

Virtus Bologna travolta a Istanbul

Pesante battuta d'arresto per la Virtus Bologna, che era arrivata a Istanbul in cerca di conferme e punti importanti per agguantare ai play off, ma che alla prova del campo stecca clamorosamente, travolta dal Fenerbahce per 104-72. Match mai in discussione, con le V Nere subito passive e incapaci di restare in partita: giganteggia fra i turchi il candadese Pierre, autore di 20 punti, non basta alla Segafredo la prestazione di livello di Belinelli, che chiude con 18 punti.

