Eurolega, Virtus Bologna corsara a Berlino. L'Olimpia batte il Partizan

MILANO - L'Olimpia Milano vince e spera ancora. La squadra di coach Messina trova contro il Partizan, battuto sia all'andata che al ritorno, il sesto successo consecutivo in Eurolega e resta in corsa per un posto ai playoff. Dopo un avvio difficile, l'AJ prende il controllo del match e chiude con un eloquente 76-62. Decisivi, come sempre, Baron, Davies e Napier.