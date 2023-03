Eurolega, pesante ko per la Virtus con il Monaco. Stop Olimpia a Madrid

Alla Virtus non riesce l'impresa: vince il Monaco e playoff più lontani

Al Salle Gaston Medecin, vince il Monaco, che supera 81-68 la Virtus Bologna. Match in equilibrio per un tempo, decisivo il terzo quarto, dominato dai francesi, ormai sempre più vicini a staccare il biglietto playoff. Per le V Nere di Scariolo, invece, si tratta di un pesante ko: d'ora in poi non potranno più perdere.