Eurolega, Fenerbahce-Olimpia 75-82: vittoria dei rimpianti per Messina

ISTANBUL (Turchia) - Nel recupero del match di Eurolega, saltato il 10 febbraio per il terribile terremoto che aveva colpito Turchia e Siria, l'Olimpia torna a vincere, piegando il Fenerbahce quinto in classifica per 82-75. Successo meritato per la squadra di coach Ettore Messina, che ha sofferto solo nel secondo quarto, ma che poi trascinata dallo scatenato Napier. Resta per il grande rimpianto del ko di Madrid con il Real che ha interrotto la striscia di sei vittorie conescutive rovinando la vertiginosa rimonta dell'Armani verso i playoff.