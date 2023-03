Eurolega, Milano riaccende la speranza, Bologna la perde definitivamente

MILANO - Con coraggio e fortuna, l'Olimpia Milano torna nuovamente in corsa per l'obiettivo playoff: dopo gli inattesi ko di Baskonia ed Efes, ieri, e di Zalgiris e Valencia oggi, la squadra di coach Messina è scesa in campo al Forum contro il Bayern Monaco con la consapevolezza di non dover sciupare l'occasione e non ha fallito il bersaglio. Tedeschi travolti per 99-74 e qualificazione che torna nuovamente a portata di mano a una partita di ritardo dall'ottavo posto. Impressionante prestazione di Obst, che con 27 punti (sette triple) tiene praticamente da solo in partita il Bayern fino all'ultimo quarto, show di Nipier con 20 punti in 21 minuti.