Eurolega, l'Olimpia alza bandiera bianca: troppo Efes e addio al sogno playoff

ISTANBUL (Turchia) - Naufraga in riva al Bosforo l'ultima residua speranza dell' Olimpia Milano di restare in corsa per i play off: la squadra di coach Messina cede 69-89 nello scontro diretto con l'Anadolu Efes e dice addio al sogno di rientrare tra le prime otto, dopo una disperata rimonta. Sarebbero servite quattro vittorie nelle ultime quattro partite per sognare, ma, in effetti, l'AJ non perde l' Eurolega a Istanbul, pagando invece due mesi da incubo, nei quali ha collezionato nove sconfitte consecutive, compromettendo con largo anticipo il suo cammino nella competizione.

La Virtus si arrende prima di giocare

No contest a Tel Aviv tra Maccabi e Virtus. In un match mai andato realmente in scena, Bologna, a corto di motivazioni, si concede agli israeliani, che prendono il largo già nel primo quarto e conducono fino alla sirena finale, che certifica l'eloquente 111-80. Le V Nere di coach Scariolo dicono così aritmeticamente addio al sogno play off, ma lo fanno ancora prima di scendere in campo, messe alla frusta e dominate dalla squadra di Kattash, che invece infila la quinta vittoria consecutiva e mette al sicuro la qualificazione. Parla chiaro il dato della 18ª sconfitta stagionale in Eurolega per spiegare l'addio alle ambizioni play off, che pure nel corso della stagione erano state più volte coltivate.