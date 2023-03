Eurolega, Milano dice addio ai playoff: ko con il Maccabi per 85-66

TEL AVIV (ISRAELE) - Anche Milano dice aritmeticamente addio ai play-off di Eurolega . L'Olimpia era obbligata a vincere a Tel Aviv per tenere accese la speranze, ma è stata costretta ad inchinarsi al Maccabi : 85-66 il finale che determina l'eliminazione dell'EA7 . Milano era arrivata a questa settimana con otto vittorie in nove gare, rimettendosi clamorosamente in corsa per un posto ai play-off. Ma prima l'Efes e ora il Maccabi hanno fatto tramontare il sogno. È la 18esima sconfitta stagionale, nonostante 15 punti di Napier e 14 punti di Shields .

Virtus Bologna, altro ko

Ormai già fuori dalla corsa ai play-off, la Virtus Bologna incassa un'altra sconfitta in Eurolega, la numero 19 della stagione e la quarta di fila. Nel terz'ultimo turno di regular season, le Vu Nere cedono per 86-67 in casa dei bi-campioni in carica dell'Efes Istanbul. Gara senza storia, con Mannion (17 punti) e Ojeleye (13 punti) che si mettono in mostra tra gli uomini del coach Scariolo. Mancano le ultime due partite per la stagione in Eurolega: prima Valencia in Spagna e poi alla Segafredo Arena, contro Milano.