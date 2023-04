Diretta Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega: dove vederla in streaming

La regular season di Eurolega si chiude con il derby tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, due squadre che avrebbero voluto arrivare a questo appuntamento con la possibilità di giocarsi ancora l'accesso ai playoff ma che invece dovranno accontentarsi di testare forma e ambizioni in vista della parte finale di stagione. Il fascino dell'incrocio di questa rivalità resta però intatto, anche perché in Serie A tutto lascia presagire che saranno ancora le formazioni di Sergio Scariolo ed Ettore Messina a contendersi lo Scudetto, dopo averlo fatto nelle ultime due stagioni. Quello della Segafredo Arena sarà il quinto incrocio stagionale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano: fatta eccezione per la semifinale di Supercoppa disputatasi sul "neutro" di Brescia all'alba di questa stagione, nei successivi quattro confronti il fattore campo è sempre stato ribaltato. Nella 7^ giornata di Eurolega, al Forum di Assago, si impose la Virtus 64 a 59. L'obiettivo nel 34° e ultimo turno della massima competizione continentale, per entrambe, è chiudere al meglio la stagione regolare e proiettarsi con rinnovata fiducia verso il duello tricolore.