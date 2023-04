Eurolega, incredibile a Madrid: sospesa Real-Partizan per rissa

MADRID (SPAGNA) - Finisce con la sospensione gara-2 dei playoff di Eurolega tra Real Madrid e Partizan Belgrado per una rissa generale che ha coinvolto tutti i protagonisti. La miccia la accende a 2′ dalla fine un deciso fallo di Llull sull'ex Olimpia Milano Punter. L'americano reagisce con veemenza contro l’esperto giocatore spagnolo e si scatena il finimondo: spintoni e ceffoni tra i giocatori sul parquet, con gli arbitri che faticano a spegnere la scena da far west e consultano l'instant review per fare chiarezza. La partita viene così sospesa sul 95-80 per i serbi di coach Obradovic in attesa dell'omologazione del risultato.