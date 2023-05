Il Real Madrid vince l'Eurolega: rimonta incredibile contro l'Olympiacos!

Dopo aver eliminato in semifinale il Barcellona , il Real Madrid si sbarazza anche dell' Olympiacos in finale e riesce a conquistare l'Eurolega 2022-2023 . Nell'ultimo atto delle Final Four di Kaunas i Blancos hanno la meglio contro i greci dopo un'incredibile rimonta nel finale riuscendo così a trionfare con il punteggio di 79-78 . Gli spagnoli tornano a vincere la coppa dopo un digiuno lungo 8 anni, riscattando anche la finale persa lo scorso anno contro l' Efes .

La rimonta del Real Madrid all'Olympiacos

A 2'16" dalla conclusione del match, il Real Madrid è sotto di 6 punti contro l'Olympiacos. La svolta degli spagnoli è targata Chacho Rodriguez che riesce a infilare la tripla del -1. A 3" dalla sirena il canestro di Lull vale sorpasso e vittoria, col tentativo successivo di Sloukas che si infrange sul ferro. L'ex giocatore di Milano è anche il migliore dei nuovi campioni d'Europa con 15 punti (13 per Tavares, 12 per Hezonja) mentre per la squadra greca non bastano la prove di Vezenkov (29 punti) e Canaan (21 punti).