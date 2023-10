Eurolega, Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: dove vederla in tv e streaming

La Virtus Bologna è pronta per il suo esordio nell’Eurolega 2023/2024 . La squadra di Luca Banchi sfiderà in casa lo Zalgiris Kaunas , per andare a caccia della prima vittoria nella massima competizione europea di basket.

Virtus Bologna-Zalgiris, i precedenti

Debutto complicato per la Virtus, reduce dal 14° posto ottenuto nella scorsa regular season, contro una squadra che la scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale. Inoltre nella scorsa season ci sono stati due scontri tra Virtus Bologna e Zalgriris Kaunas: in entrambi i casi la vittoria è andata alla compagine lituana.

Virtus Bologna-Zalgiris, come vederla in tv

La sfida tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, valida per la prima giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket, sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Arena HD (canale 204).

Virtus Bologna-Zalgiris, come vederla in streaming

La sfida tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, valida per la prima giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket, sarà disponibile in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN.