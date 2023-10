Diretta Monaco-Virtus Bologna, segui la sfida di Eurolega LIVE

MONACO (FRANCIA) - La Virtus Bologna scende in campo per la seconda giornata dell'Eurolega. La squadra allenata da coach Banchi affronta il Monaco , una delle compagini più attrezzate e candidate ad arrivare fino in fondo alla competizione. Le V nere sono reduci dalla sconfitta rimediata alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris nella gara d'esordio. Segui la cronaca della sfida.

18:40

Monaco e Virtus in cerca di riscatto

Monaco e Virtus Bologna sono reduci da una sconfotta nella gara d'esordio dell'Eurolega. Gli uomini di Banchi sono stati battuti in casa dai lituani dello Zalgiris Kaunas, mentre il Monaco è stato sconfitto in casa del Valencia.

18:27

Monaco-Virtus Bologna, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Monaco e Virtus Bologna prenderà il via alle 19.00 e la gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e anche in steaming su Sky Go, NOW e Dazn.

Monaco