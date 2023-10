Eurolega, Virtus Bologna-Alba Berlino: dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Dopo il netto successo sul campo del Monaco , la Virtus Bologna si prepara a scendere in campo per la terza giornata dell'Eurolega. La squadra allenata da coach Banchi sfiderà i tedeschi dell'Alba Berlino della coppia italiana Procida-Spagnolo .

Virtus Bologna-Alba Berlino, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Virtus Bologna e Alba Berlino prenderà il via alle 20:30. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e anche in streaming su Sky Go, NOW e Dazn.

Virtus Bologna - Alba Berlino come arrivano al match

La Virtus Bologna è reduce da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate di Eurolega. Gli uomini di Banchi sono andati ko in casa per mano dei lituani dello Zalgiris Kaunas, mentre hanno sconfitto nettamente il Monaco, dedicando poi il successo al compagno Polonara, reduce da un intervento per l'asportazione di un tumore. L'Alba Berlino ha invece perso le prime due gare, giocate contro il Bayern e il Baskonia