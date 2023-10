Eurolega, pesante ko per Milano: Llull trascina il Real Madrid

MADRID (SPAGNA) - Pesante sconfitta per l'Olimpia Milano in Eurolega: nella 4ª giornata di regular season i biancorossi crollano 88-71 al 'WiZink Center' contro il Real Madrid campione d'Europa in carica. La squadra di coach Messina disputa un ottimo primo tempo, trascinata da Shields (16 punti) e Mirotic (13) ma i 'Blancos' dilagano nella ripresa e con un parziale di 21-10 nell'ultimo quarto indirizzano il match a loro favore. Il top scorer della partita è Sergio Llull, autore di 19 punti. Ottime prove anche per Mario Hezonja (13 punti a referto) e la stella argentina Facundo Campazzo: doppia doppia da 12 punti e 10 assist per l'ex playmaker dei Dallas Mavericks.