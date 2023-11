Eurolega, Virtus ko con il Real. L'Olimpia riparte, travolto il Valencia

MADRID - Nulla da fare per la Virtus Bologna, che crolla nella settima giornata di Eurolega in casa del Real Madrid per 100-74 (26-27, 53-37, 68-51 i parziali). Le vu nere, che erano reduci da 5 vittorie consecutive, incassano il secondo ko stagionale dopo quello all'esordio contro lo Zalgiris. Al quintetto di coach Banchi non bastano le prestazioni di Belinelli (15 punti) e Shengelia (12 punti). Non si ferma il Real, al sesto successo su sei partite.