Diretta Virtus Bologna-Olimpia Milano, la sfida di Eurolega: segui il live

20:47

Virtus Bologna-Olimpia Milano 17-22

Due liberi per Milano: Shields sbaglia il primo, mette il secondo

20:45

Virtus Bologna-Olimpia Milano 17-20

Belinelli va ancora a canestro in equilibrio precario: la Virtus Bologna tiene dopo l'avvio straripante di Milano

20:41

Virtus Bologna-Olimpia Milano 15-20

Lo conclude in maniera vincente il contropiede milanese. Belinelli riduce immediatamente il margine dall'altra parte. Shields va ancora a segno. Bologna risponde colpo su colpo con Cordinier, Shields va a bersaglio e mette dentro il libero aggiuntivo: partita bellissima.

20:36

Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-12

Shengelia riporta sotto Bologna con una tripla, ma Melli piazza a sua volta un gran tiro da tre. La Virtus Bologna non molla la presa e va ancora a segno con Cordinier. Grande intensità in campo in questo primo quarto di gioco

20:34

Virtus Bologna-Olimpia Milano 5-9

Ritmi molto alti in queste prime fasi dlla partita: Melli va a schiacciare!

20:33

Virtus Bologna-Olimpia Milano 3-5

Melli sbaglia due liberi: Milano perde l'occasione per allungare

20:31

Virtus Bologna-Olimpia Milano 3-5

I primi tre punti sono per Milano, ma Bologna replica immediatamente

20:30

I quintetti titolari

Virtus Bologna in campo con Cordonier, Belinelli, Hackett, Shengelia e Dunston. L'Olimpia MIlano risponde con Lo, Melli, Shields, Mirotic, Voigtmann. Palla a due: si parte"

20:26

Squadre in campo per la presentazione

Sul parquet della Segafredo Arena le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo: Virtus Bologna in campo con la classica divisa nera, Olimpia Milano in completo bianco con bordi rossi.

20:22

Bologna a caccia di riscatto, Milano cerca continuità

Al via l’ottava giornata di andata della regular season di Eurolega: Bologna è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Real Madrid (100-74), Milano ha vinto l'ultimo confronto casalingo con il Valencia per 83-52

20:20

Squadre in campo per il riscaldamento

meno di dieci minuti per la palla a due: Bologna e Milano sono in campo per il riscaldamento.

Bologna, Segafredo Arena