Eurolega, Olimpia ko ai supplementari con il Bayern Monaco

Prosegue il periodo nero dell'Olimpia Milano , beffato dal Bayern Monaco ai supplementari nella dodicesima giornata di andata della regular season di Eurolega . All' ”Audi Dome” di Monaco di Baviera l'EA7 viene battuta per 91-84, dopo essere stata raggiunta all'ultimo secondo nei tempi regolamentari. Nell'ultimo quarto i due tiri liberi di Shields portano l' Olimpia sul 70-76 ma la tripla di Edwards e soprattutto di Ibaka sulla sirena rovinano la festa. Nel supplementare, poi, i bavaresi dilagano e trionfano.

Olimpia Milano in crisi

Per il Bayern Monaco è la quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega, tra cui anche il trionfo contro la Virtus Bologna di Luca Banchi. Ancora male la squadra di Ettore Messina, fresco di rinnovo, ora al quarto ko consecutivo dopo le due sconfitte consecutive in campionato per mano di Pistoia e Sassari e quella in Eurolega contro lo Zagiris. Olimpia è ora al 15° posto, sempre più lontana dalla zona playoff.