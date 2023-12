Pozzecco è una furia, sbotta con il giornalista e se ne va: cosa è successo

L'ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco ha perso ieri sera in Eurolega contro contro il Panathinaikos in casa per 89-81. La squadra francese presieduta dall'ex stella Nba Tony Parker è ultima in classifica. L'allentore dell'Italia, che ha un doppio mandato, ha vissuto una serata negativa fuori e dentro il campo. Infatti, è stato protagonista di uno spiacevole episodio al termine del match.