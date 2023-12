Eurolega, dopo quattro vittorie la Virtus Bologna cade a Valencia

Primo stop per la Virtus Bologna che, dopo quattro vittorie consecutive, crolla in Eurolega battuta dal Valencia per 79-71 nella 16esima giornata di regular season. Alle Vu Nere non bastano le belle prove di Shengelia (15 punti) e Lundberg (13 punti) per battere gli spagnoli che ottengono la vittoria grazie a due belle prestazioni di Brandon Davies e Chris Jones, Mvp della gara.