MILANO - Al Forum l’Olimpia Milano torna al successo contro il Bayern Monaco e si rilancia in Eurolega. Il punteggio finale di 76-62 premia il quintetto milanese che trova una serata propizia di Hall che firma 19 punti trascinando i compagni di squadra. Grazie a questo successo, l’Olimpia raggiunge la formazione tedesca in classifica ribaltando anche la differenza canestri. La squadra milanese in Eurolega è ora attesa da due sfide decisive contro contro Alba Berlino e la Stella Rossa.