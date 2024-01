Eurolega, compleanno e vittoria per l'Olimpia Milano: brilla Melli

MILANO - Nel giorno del suo 88° compleanno l'Olimpia Milano centra la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo l'Alba Berlino 82-76, salendo così a 18 punti dopo 20 giornate. Per tutta la gara la squadra di Ettore Messina fatica ad allungare, e in effetti rimane avanti ma sempre di pochi punti. Una distanza minima difesa a dovere fino alla fine e che permette all'EA7 Emporio Armani di portare a casa la partita. L'Mvp per i biancorossi è capitan Nicolò Melli con 16 punti. Per i tedeschi, che in squadra vantano gli azzurri Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, autori rispettivamente di 8 e 10 punti, brilla Thiemann, che chiude con 13.