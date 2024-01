MILANO - La Stella Rossa vince senza concedere possibilità all’Olimpia Milano: al Forum termina 76-62 per la squadra serba trascinata da una prestazione monumentale di Rokas Giedraitis che alla fine mette a referto 22 punti. La formazione di Belgrado chiude il primo parziale con un vantaggio di otto punti (23-15), e replicano lo stesso score anche nel secondo (24-16). Con sedici punti da amministrare dopo l’intervallo, la partita per la Stella Rossa è in discesa.