Eurolega, altro ko per l'Olimpia Milano: Clyburn trascina l'Efes

ISTANBUL (TURCHIA) - Altro ko per l'Olimpia Milano in Eurolega (il terzo nelle ultime quattro uscite). Nella 25ª giornata di regular season, i campioni d'Italia vengono sconfitti 79-73 e agganciati al 13° posto in classifica (record di 10 vittorie e 15 sconfitte) dai turchi dell'Efes: decisive le due triple messe a segno da Clyburn (8 i punti a referto) negli ultimi minuti del quarto periodo, dopo che l'Olimpia era riuscita a rimontare dal -14 dopo un terzo quarto da incubo (30-7 il parziale per i padroni di casa). Il top scorer del match è Larkin, autore di 19 punti. Per la squadra di Istanbul bene anche Pleiss (17) e il trio Bryant, Thompson e Willis (gli ultimi due ex Brindisi), autore di 9 punti ciascuno. A Ettore Messina non bastano invece i 17 punti del solito Shields (con 7 rimbalzi) e i 16 a testa messi a segno da McGruder e Voigtmann.