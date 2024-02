La Virtus riparte con una vittoria in Eurolega: il Valencia si arrende 87-74

BOLOGNA - La Virtus riparte con una vittoria. Dopo la sosta per coppe e nazionali, ricomincia l'Eurolega e alla Segafredo Arena, nella 27esima giornata, le Vu Nere battono 87-74 il Valencia (18-20, 44-32, 65-57 i parziali) con 16 punti di Belinelli e 14 punti di Mickey. La squadra di coach Banchi, prima della sosta, era uscita sconfitta in tre delle ultime quattro partite disputate e il successo di oggi - il 17esimo stagionale - rilancia la squadra per un posto diretto ai play-off. Belinelli e compagni torneranno in campo in Eurolega il 7 marzo, ospiti dell'Olympiacos, quattro giorni dopo la trasferta di campionato a Sassari.