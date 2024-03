Eurolega, Teodosic e Nedovic trascinano la Stella Rossa: Virtus Bologna ko

BELGRADO (SERBIA) - Pesante sconfitta esterna per la Virtus Bologna nella 31esima giornata della regular season di Eurolega. Le 'Vu-nere' di coach Banchi si sono infatti arrese sul parquet della Stark Arena di Belgrado, battute dai padroni di casa della Stella Rossa per 94-79. A condannare i bianconeri il grande ex di serata, Milos Teodosic, vicino alla doppia doppia (11 punti, 3 assist e 9 rimbalzi) ma il top scorer della partita è l'ex Olimpia Milano Nemanja Nedovic, autore di 25 punti. Bene anche Bolomboy, a referto con 15 punti. Al quintetto emiliano, privo di Hackett e Cacok e con Cordinier nel roster, non bastano i 25 punti di Shengelia, i 15 di Lundberg e i 14 di Belinelli. Numeri che non evitano ai bianconeri il 14esimo ko (il quarto consecutivo) in questa stagione di Eurolega a fronte di 17 vittorie. L'ultima risale al 29 febbraio scorso contro il Valencia.