Basket Eurolega, Virtus Bologna eliminata: vince Baskonia

VITORIA-GASTEIZ (SPAGNA) - Alla Virtus Bologna non riesce un'altra impresa e per Belinelli e soci l'Eurolega 2023-24 si chiude qui. Dopo il colpo grosso a Istanbul nella tana dell'Efes, le Vu Nere cadono nel secondo turno dei play-in cedendo per 89-77 alla Buesa Arena di Vitoria contro il Baskonia. Tra i padroni di casa, 28 punti di Howard, top-scorer della serata, e 19 di Costello; 16 di Shengelia per il quintetto di coach Banchi. Sono così gli spagnoli a chiudere dunque il tabellone della post-season qualificandosi come ottava testa di serie, affronteranno il Real Madrid in una sfida al meglio delle cinque gare.