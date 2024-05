Eurolega, il Panathinaikos batte il Real Madrid e torna sul tetto d'Europa

BERLINO (GERMANIA) - Dopo un'attesa lunga 13 anni, il Panathinaikos torna sul tetto d'Europa, conquistando la sua settima Eurolega . Era il 2011 quando gli ellenici alzavano per l'ultma volta la coppa, piegando in finale il Maccabi Tel Aviv. Oggi la squadra di Ergin Ataman ha sovvertito i pronostici, negando ai campioni in carica del Real Madrid il loro dodicesimo successo e uno storico bis.

Un tempo per uno

Il match è vissuto sul filo dell'equilibrio, con il Real Madrid a iniziare meglio e a mettere sotto il Panathinaikos, che però tiene botta e resta comunque in scia agli spagnoli, chiudendo la prima frazione a -5 punti. Nella seconda parte crescono in determinazione i greci, che finiscono per ribaltare la situazione e aggiudicarsi il match per 95-80. Doppietta greca sul podio, con il terzo posto dell'Olympiacos, che ha la meglio sul Fenerbahce per 87-84.