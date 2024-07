Eurolega, calendario 2024-25: le date dei derby tra Virtus Bologna e Milano

L'Euroleaga di basket ha ufficializzato il calendario della regular season, a cui parteciperanno anche quest'anno le italiane Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. L'EA7 inizierà il suo cammino europeo giovedì 3 ottobre a Montecarlo in casa del Monaco mentre le VuNere saranno di scena venerdì 4 ottobre a Bologna contro l'Anadolu Efes Istanbul. I derby italiani sono previsti rispettivamente per alla 7ª e 33ª giornata: all'andata si giocherà all'Unipol Forum il 31 ottobre; mentre il ritorno è previsto in casa della Virtus Bologna il 4 aprile 2025.