Virtus Bologna ancora ko in Eurolega: a Lione vince l'Asvel

LIONE (FRANCIA) - Altro ko per la Virtus Bologna in Eurolega dopo la sconfitta interna con l'Efes al debutto. Nella seconda giornata della regular season le 'Vu Nere' di coach Banchi si arrendono sul parquet dell'Astroballe di Lione, battute dai padroni di casa dell'Asvel Villeurbanne per 87-85. Protagonista assoluto del match il centro francese Sako, a segno con una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi e autore della stoppata decisiva su Cordinier a pochi secondi dalla sirena. Bene anche Maledon (17 punti), l'eterno De Colo (16) e Harrison (13). Ai bianconeri, privi dell'infortunato Cacok, non bastano i 23 punti di un ispirato Cordinier, i 15 di Diouf e gli 11 di Pajola. La Virtus tornerà ora in campo martedì 15 ottobre per la terza giornata: i bianconeri sfideranno i lituani dello Zalgiris Kaunas, allenati da Andrea Trinchieri.