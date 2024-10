Eurolega, Milano ko: lo Zalgiris si impone 85-82

MILANO - Terza sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano, che viene battuta dai lituani dello Zalgiris Kaunas, che solo due giorni fa avevano battuto in trasferta la Virtus Bologna con il punteggio di 82-85. Dopo aver dominato nel primo tempo, chiuso con il punteggio di 49-31, i campioni d'Italia crollano nella ripresa, subendo la rimonta nell'ultimo quarto (chiuso con il parziale di 37-16 per i lituani).