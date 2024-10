Basket, incredibile ko per Milano. Messina si infuria: "Una barzelletta"

MILANO - Clamorosa sconfitta, al Forum, dell’Olimpia. Dopo aver perso con l’Olympiacos, l’EA7 cade, in maniera surreale, in casa con l’indemoniato Zalgiris (82-85). I biancorossi dominano per 30 minuti ma si sciolgono nell’ultimo periodo permettendo ai lituani una rimonta per certi versi storica. La squadra di coach Messina getta via un vantaggio di ben 27 punti. Trascinato da Francisco e Giedraitis, lo Zalgiris manda all’inferno Milano con un parziale, negli ultimi 10’, di 37 a 16.

Parte meglio lo Zalgiris. Ci pensa LeDay e Bolmaro a scuotere l’EA7: +7 dopo 10’ di gioco (24-17). Il gioco da quattro punti di Brooks vale il +15 Olimpia (34-19). All’intervallo, Olimpia in totale controllo della partita (49-31, 11 punti di Bolmaro). I padroni di casa, alla ripresa, continuano a spingere e il vantaggio si fa notevole (62-35, +27). I padroni di casa pensano che la partita sia finita ma non i lituani che iniziano a giocare fluidi. Nell’ultimo periodo, lo Zalgiris tenta la clamorosa rimonta. Giedraitis segna canestri pesanti e gli ospiti tornano a -11 con 6’15” da giocare (71-60). Milano in tilt. Gragnuola di triple degli ospiti che, incredibilmente, tornano a -3 a 1’44” dalla sirena. Francisco completa la rimonta: 81-81. Lo Zalgiris si porta a +3 (82-85). Brooks fallisce la tripla del supplementare. Vince lo Zalgiris. "Orribili gli ultimi 15’, siamo stati una barzelletta", il laconico commento di coach Messina.