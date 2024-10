Eurolega, sconfitte e ultimo posto per Virtus Bologna e Olimpia Milano

Ancora sconfitte per le due squadre italiane impegnate nell'Eurolega di basket. La Virtus Segafredo Bologna perde in casa con i tedeschi del Bayern Monaco per 87-84 . Agli emiliani non bastano Shengelia (21 punti e 4 rimbalzi), Cordinier (18 punti e 5 assist), Morgan (17 punti) e un ottimo Polonara (13 punti e 4 rimbalzi). Tra i bavaresi brillano gli americani Edwards (26 punti) e Napier (16 punti, 5 rimbalzi e 7 assist).

Giovedì derby italiano di Eurolega

Nuovo ko anche per l'Olimpia Armani Milano che si arrende per 88-83 sul campo degli spagnoli del Baskonia e resta ultima in classifica con 5 sconfitte su 6 partite giocate, proprio come la Virtus Bologna e l'Alba Berlino. Protagonista della gara per la formazione lombarda è Mirotic (21 punti con 6/9 da tre e 6 rimbalzi), poi Brooks (17 punti con 4/9 da tre) e Dimitrijevic (15 punti). Nel Baskonia spiccano Forrest (22 punti e 5 rimbalzi) e Luwawu-Cabarrot (16 punti). Virtus Bologna e Olimpia si affronteranno ora nel derby di Eurolega a Milano il prossimo giovedì 31 ottobre alle 20:30.