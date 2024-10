Eurolega, guizzo Olimpia: Virtus battuta nel derby tricolore

Milano si impone alla distanza

Seconda vittoria per Milano, che si porta a casa un successo meritato per lo spirito con il quale stavolta è scesa in campo l'Olimpia, che ha chiuso il primo tempo avanti 44-35. Nel terzo quarto le V Nere si aggrappano alla vena realizzativa di Belinelli e Shenghelia per tornare in partita, ma le percentuali nei rimbalzi offensivi sono sconfortanti e alla lunga emerge ancora la determinazione dei padroni di casa. A referto 21 punti per Mirotic, 19, Leday, 18 Causeur e 14 Tonut per i meneghini, 25 punti per Shenghelia e 21 per Belinelli per i felsinei, che restano in fondo alla classifica in compagnia dell'Alba Berlino.