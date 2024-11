Eurolega, Mirotic trascina Milano: 88-81 a Belgrado. Virtus ko in casa

Milano si riscatta in Eurolega, imponendosi a Belgrado alla Stark Arena. L'Olimpia batte il Partizan 88-81, in rimonta. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di dodici punti (26-38), Mirotic (autore di 19 punti) e compagni, sono protagonisti di una ripresa super. Da segnalare anche la prova di Zack LeDay, che chiude il match con 13 punti.

Virtus ko con il Panathinaikos

L'Olimpia, che ha perso per un mese Nebo per infortunio, ha ingaggiato l'ex Stella Rossa e Bayern Freddie Gillespie. Sconfitta interna invece per la Virtus Bologna, battuta 82-77 dal Panathinaikos. Agli emiliani non sono bastat i 18 punti di Clyburn e i 17 di Shenghelia.