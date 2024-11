Arriva la nona sconfitta per la Segafredo Bologna nell'11ª giornata di Eurolega. Sul parquet casalingo della Unipol Arena, la Virtus si è arresa ai turchi del Fenerbahce Beko Istanbul per 82-86. Ancora una volta una beffa nel finale per la squadra di coach Banchi, costretto a rinunciare all'azzurro Akele, che crolla nell'ultimo quarto. 23 punti per Tornike Shengelia, mentre tra gli ospiti Marko Guduric ne realizza 21, finendo a referto da top-scorer.