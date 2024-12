Eurolega, ancora un ko per Bologna: l'Olympiakos si impone 87-77

Ancora un ko per la Virtus Bologna in Eurolega . Gli uomini di Ivanovic vengono battuti 87-77 dall'Olympiakos , nella sedicesima giornata del torneo continentale. La Virtus , alla quale non sono serviti i venti punti di Belinelli, ha vinto solo una delle ultime cinque partite della competizione.

Venezia si impone in Eurocup

Vittoria invece per Venezia in Eurocup. La Reyer ha sconfitto il Cosea JL Bourg-en-Bresse per 99-102 nel 12esimo turno di regular season. Per i lagunari si tratta del sesto successo stagionale, il quarto nelle ultime cinque gare. Da segnalare i 26 punti di Kabengele.