Eurolega, Paris-Fenerbahce rinviata per troppi infortuni: i dettagli

L'Eurolega ha deciso di rinviare il match tra il Paris Basketball e il Fenerbahce, che era in programma stasera all'Adidas Arena, su richiesta dei francesi. Motivo della decisione sarebbero le troppe assenze per infortuni tra le file dei parigini i che non reggiungerebbero il minimo di 8 atleti convocabili. Dopo TJ Shorts e Yakuba Ouattara, out nell'ultima partita contro il Real Madrid, si sarebbero aggiunti infatti altri 6 atleti su 14 totali. Riguardo alla possibile data di recupero non si sa ancora nulla.