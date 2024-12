Eurolega, terzo ko consecutivo per Milano: l'Olympiakos si impone 84-83

Terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia Milano in Eurolega. Gli uomini di Ettore Messina sono stati battuti in casa dall'Olympiakos per 83-84, al termine di una gara equilibrata e nella quale hanno contestato in modo feroce alcune scelte arbitrali. I padroni di casa si lamentati molto per le decisioni dei tre direttori di gara, che nell'ultimo quarto hanno mandato la squadra in bonus in appena 2', con una serie di scelte molto contestate dalla panchina e dal pubblico milanese.